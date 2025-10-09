Femminicidio a Lettomanoppello: tragedia in Abruzzo

Un drammatico femminicidio ha scosso Lettomanoppello, un comune in provincia di Pescara. Una donna è stata uccisa dal marito, un 69enne con precedenti penali, che l’ha colpita a colpi di pistola.

Secondo le prime informazioni, il delitto è avvenuto in strada nel tardo pomeriggio. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Dopo l’omicidio, l’uomo si è recato in un bar a Turrivalignani, dove ha sparato uno o più colpi di pistola, fortunatamente senza ferire nessuno.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara, sono immediatamente intervenute sul luogo del delitto per svolgere le indagini e ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’indagine è in corso per approfondire le circostanze di questo tragico evento.