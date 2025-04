Femminicidio a Bitonto: Vincenzo Visaggi uccide la moglie Lucia Chiapparino e tenta il suicidio

Un nuovo femminicidio è avvenuto a Bitonto, dove una donna di 74 anni, Lucia Chiapparino, è stata uccisa dal marito, Vincenzo Visaggi, con delle forbici. L’uomo, suo coetaneo, ha contattato il 112, dichiarando: “Ho ucciso mia moglie, venite”, e poi ha tentato di suicidarsi. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno trovato Visaggi con ferite da taglio alle braccia e lo hanno portato in ospedale per accertamenti.

La tragedia si è consumata nella mattinata di venerdì 18 aprile in via della Libertà a Mariotto, frazione di Bitonto, mentre la donna avrebbe compiuto 75 anni a settembre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uccisione sarebbe avvenuta con delle forbici e, sebbene il marito abbia tentato di togliersi la vita, le sue condizioni non sono gravi. La coppia aveva tre figli, che non vivevano con loro. Attualmente le indagini mirano a ricostruire il movente del delitto e se ci fossero stati precedenti episodi di violenza domestica.

La comunità di Bitonto è rimasta sconvolta dall’accaduto. Il sindaco, Francesco Paolo Ricci, ha espresso il suo dolore con un post su Facebook, sottolineando come la vita di Lucia sia stata spezzata, colpendo non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità. Ha descritto l’evento come un’ingiustizia che lascia un silenzio carico di tristezza e riflessione. Le indagini continuano sotto la supervisione dei carabinieri e del medico legale per chiarire ulteriori dettagli su questo tragico femminicidio.