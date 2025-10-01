16 C
Femminicidio a Benevento, tragedia familiare e fuga dell’assassino

Femminicidio a Benevento, tragedia familiare e fuga dell’assassino

La fuga di Salvatore Ocone, 58enne di Paupisi, è durata solo dodici ore. L’uomo è stato interrogato nella caserma dei carabinieri di Campobasso, dove ha confessato di aver ucciso la moglie, Elisa Polcino, e il figlio di 15 anni, oltre a ferire gravemente la figlia di 16 anni. Dopo l’interrogatorio, Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l’accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.

La tragedia si è consumata all’alba: Ocone ha colpito la moglie alla testa, probabilmente con una pietra, nel loro letto. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato una caccia all’uomo, che è stato rintracciato con l’aiuto di un elicottero, a circa 70 chilometri di distanza, nella provincia di Campobasso. Qui è stato trovato anche il corpo del figlio in auto, mentre la figlia è stata ricoverata in ospedale con grave trauma cranico e diverse ferite, senza segni di armi da taglio.

Le circostanze esatte dell’accaduto non sono ancora chiare, in particolare se Ocone abbia colpito i figli prima o durante la fuga. Le ricerche sono iniziate dopo che i due ragazzi non si sono presentati a scuola, suscitando preoccupazione in paese. Il figlio maggiore ha ricevuto la notizia della tragedia mentre si trovava a Rimini per lavoro, e ha immediatamente fatto ritorno a casa. La suocera di Elisa ha scoperto il cadavere dopo non averla vista uscire per accompagnare i bambini. Il comportamento di Salvatore Ocone era considerato al di sopra di ogni sospetto, anche se alcuni familiari hanno riferito di sue difficoltà personali.

