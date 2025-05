Femminicidio a Afragola: il dolore della famiglia Carbonaro

La famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, è in stato di shock. Lo zio della vittima ha aggredito verbalmente l’ex fidanzato, Alessio Taccia, reo confesso del femminicidio. “Era una ragazza casa e chiesa, nessuno se l’aspettava,” ha dichiarato l’uomo, rivolgendosi al presunto assassino: “Tu l’hai uccisa? Non devi vivere più. Devi morire.”

La madre di Martina, Enza Cossentino, ha chiesto giustizia, esprimendo il desiderio di una condanna all’ergastolo per Taccia. “Che peccato ha fatto mia figlia? Era bella come il sole,” ha detto, evidenziando il dolore per la perdita della figlia. Su Facebook, prima della confessione dell’ex, aveva pubblicato un post per la figlia dicendo che chi le ha fatto del male “la pagherà.” La madre ha anche manifestato dubbi sulla sincerità di Taccia, che avrebbe collaborato nelle ricerche di Martina, e ha confessato di aver avuto un “brutto presentimento” sui fatti successi quella sera.

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità. Ha descritto la perdita come “una vita spezzata da una violenza insensata” e ha sottolineato la necessità di un impegno collettivo per difendere i diritti e la dignità dei giovani. La tragedia ha scosso profondamente la città, con appelli affinché venga fatta giustizia e prevenute simili violenze in futuro.

Fonte: www.virgilio.it