Femminicidio a Afragola: confessione choc di Alessio Tucci

Alessio Tucci ha confessato di aver ucciso Martina Carbonaro, una 14enne di Afragola, durante un interrogatorio. Dopo un’ora dalle domande dei carabinieri, Tucci si è mostrato visibilmente provato, crollando di fronte alle immagini di videosorveglianza che lo ritraevano insieme alla giovane mentre entravano in un casolare. Il femminicidio è avvenuto all’interno di un edificio abbandonato, dove il corpo di Martina è stato ritrovato chiuso in un armadio e coperto di detriti.

Alessio, che era stato lasciato da Martina due settimane prima, aveva partecipato alle ricerche della ragazza scomparsa. Secondo l’avvocato difensore, Mario Mangazzo, l’incontro tra i due era avvenuto casualmente e non era programmato. La giovane si trovava con un’amica, che si è allontanata poco prima dell’omicidio.

Mangazzo ha descritto il femminicidio come frutto di un “dolo di impeto”, suggerendo che Tucci non avesse accettato la separazione e stesse attraversando un periodo di malessere. Il legale ha inoltre indicato che i familiari di Alessio erano consapevoli della sua difficoltà emotiva, ma senza conoscere il motivo esatto.

Durante l’interrogatorio, Alessio ha ripetuto di sentirsi “non io”, mostrando segni di angoscia per l’accaduto. La madre di Martina, Enza Cossentino, ha espresso il proprio dolore e chiesto giustizia, invocando pene severe per il suo ex fidanzato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it