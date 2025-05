Feltri Smentisce Pressioni nel Caso Garlasco: Le Novità

Vittorio Feltri ha affrontato in un’intervista alla trasmissione Zona Bianca le nuove indagini sul delitto di Garlasco, con particolare riferimento ai rilievi effettuati nel canale di Tromello. Ha negato di aver subito pressioni durante le prime indagini che portarono alla condanna di Alberto Stasi, non commentando la recente attribuzione di un’impronta ad Andrea Sempio.

Feltri ha descritto i rilievi come "una comica", suggerendo che dopo tanto tempo nel fosso non ci fosse nulla di rilevante da trovare, se non "martelli e pezzi di ferro". La sua posizione su Alberto Stasi, principale sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi, è sempre stata di difesa. In passato, aveva dichiarato di ritenere Stasi innocente, anche se quest’ultimo è stato poi condannato a 16 anni di reclusione dopo una lunga vicenda giudiziaria.

In merito alle presunte pressioni che sarebbero state esercitate su di lui, Feltri ha affermato che non ha mai ricevuto alcuna pressione e che, anche se le avesse ricevute, avrebbe saputo come rispondere. Smentendo quindi le ricostruzioni secondo cui il padre delle cugine di Chiara Poggi avrebbe cercato di influenzare il suo lavoro attraverso parlamentari, Feltri ha ribadito la sua indipendenza professionale.

Infine, Feltri ha scelto di non esprimere un’opinione sulla fuga di notizie riguardante l’impronta di Sempio, dichiarando: "Non oso dire quello che penso".

