Feltri provoca con battuta su donne violentate: polemiche esplodono

Vittorio Feltri è al centro di una nuova controversia per una battuta pronunciata durante il programma "Donne sull’orlo di una crisi di nervi", condotto da Piero Chiambretti su Rai 3. Commentando le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio riguardo la violenza sulle donne, Feltri ha affermato: “Possono venire a casa mia. Se sono bone”.

Il dibattito è nato in risposta ai consigli di Nordio alle donne vittime di violenza di rifugiarsi in chiesa o in farmacia. Feltri, rispondendo a Chiambretti che sottolineava la difficoltà di trovare ripari sicuri, ha criticato il ministro dichiarando: “Consiglierei a Nordio di non dire ca***te”.

La battuta ha suscitato forti reazioni sui social media, molti utenti l’hanno definita sessista e inappropriata. Alcuni commentatori hanno esposto la loro indignazione scrivendo: “Che vergogna” e osservando che un comportamento simile a 82 anni dimostra scarsa comprensione della vita. Non sono mancate critiche anche nei confronti della Rai e di Chiambretti, che ha cercato di prendere le distanze dalla dichiarazione con un sorriso, sostenendo che non fosse politicamente corretta.

L’incidente rientra in un contesto più ampio di polemiche legate al linguaggio di Feltri, già criticato in passato per dichiarazioni controverse. Il caso mette in luce la sensibilità del tema della violenza sulle donne e l’importanza di un linguaggio appropriato nei media.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it