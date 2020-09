Salvini? “Ultimamente non ho capito le sue mosse. Il mojito? Ognuno beve quello che vuole, se ce la pigliamo per queste cose siamo veramente rimasti all’oratorio del 1952. La citofonata? Quella è una cazzata. Ma il problema è che la Lega ha fatto un errore grandissimo, lo ha fatto Salvini: rimango dell’idea che la sua decisione di abbandonare il governo sia stata un’idiozia, a meno che non fosse sicuro che si potesse tornare a votare. Ma solo un illuso poteva pensare una cosa simile, quindi Salvini se l’è presa in saccoccia, e se la tenga”. Ieri sera, nel corso di ‘Piazzapulita’ su La7, Luca Bertazzoni ha intervistato il direttore editoriale di ‘Libero’ Vittorio Feltri sui risultati delle elezioni regionali.

