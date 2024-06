Feloyal Localizzatore GPS Mini per Auto, Micro GPS Tracker con Magnete Antifurto Mini GPS Tracker con Gratuita App per Auto Moto

29,99€

Caratteristiche del Prodotto:

Specifiche di Prodotto:

Colore: Nero

Peso: 23 grammi

Dimensioni: 42 mm x 26 mm x 15 mm

Banda di frequenza: GSM850/900/1800/1900 MHz

Batteria: 500 mAh (ricaricabile)

Metodo di posizionamento: WIFI/GPS/LBS

Intervallo di tensione: 3,7-4,2 V

La Confezione Include:

1 * Piccolo localizzatore GPS (scheda SIM non inclusa)

1 * Cavo di ricarica

1 * Manuale dell’utente

【Tracciamento Degli Obiettivi In Tempo Reale】La modalità di posizionamento è GPS/WIFI/LBS. Se il segnale è buono, è possibile realizzare il posizionamento in tempo reale e un posizionamento preciso. Il localizzatore GPS traccia gli obiettivi remoti in tempo reale tramite SMS/applicazione/computer.

【Tracciatore Multifunzionale】Il localizzatore GPS per auto ha molteplici funzioni come SOS, traccia storica, recinzione elettronica, promemoria di sicurezza, ecc. Tieni premuto il pulsante SOS per tre secondi e poi rilascialo, componendo con un solo tasto, l’host chiamerà attivamente aiuto. Il movimento dell’oggetto riceverà un messaggio di avviso. Puoi anche consultare il percorso storico del veicolo nell’app.

【Dimensioni Ridotte e Con Magneti】 Le dimensioni di questo minuscolo localizzatore GPS sono solo 42 x 26 x 15 mm, ed è piccolo e molto portatile, adatto per l’uso in auto, moto e altri oggetti, ecc., per mantenere il tracciamento oggetti sicuri. Il localizzatore GPS è dotato di un magnete integrato che può installare il localizzatore GPS su una superficie metallica e non cade facilmente.

【App Gratuita e Facile da Usare】Installa la scheda SIM della rete 2G (scheda SIM non inclusa) nel localizzatore, quindi attiva il dispositivo e imposta le informazioni da utilizzare. Questo localizzatore GPS viene fornito con un software gratuito e può essere visualizzato nell’app e nel computer per conoscere la posizione del veicolo o degli anziani e dei bambini in qualsiasi momento.

【Recinzione Elettronica】Imposta le informazioni sulla recinzione geografica nell’APP, se la tua auto viaggia oltre il raggio impostato dal GPS, riceverai una notifica di avviso dall’APP per proteggere la sicurezza del veicolo. La vera mappa stradale ti consente di trovare la posizione target in modo più rapido e preciso. Se hai domande su questo localizzatore GPS, contattaci tramite la posta di Amazon.