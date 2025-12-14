Fellini e il circo della finzione in Romagna

Il progetto “Fellini e il circo della finzione” è un’iniziativa educativa dedicata al racconto audiovisivo che coinvolgerà 17 plessi scolastici, 5 Comuni e oltre 2800 studenti, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. L’iniziativa, sostenuta dal Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, porterà nelle aule e nelle sale cinematografiche un percorso dedicato al linguaggio audiovisivo ispirato al cinema di Federico Fellini.

Il progetto rappresenta un’occasione formativa speciale che rafforza il rapporto delle nuove generazioni con il cinema e fornisce strumenti essenziali per leggere la contemporaneità. Il cuore del progetto è il mockumentary, un genere cinematografico che imita lo stile del documentario, sembra riprodurre la realtà ma è un prodotto di finzione. Gli studenti impareranno a leggere criticamente le immagini, a creare storie filmiche e a confrontarsi con temi come la post-verità e la costruzione della narrazione audiovisiva.

Nel comprensorio di Civitella e Galeata, il progetto coinvolge tutte le scuole dell’infanzia, primarie e medie dell’intero Istituto Comprensivo, con 550 bambini e circa 50 docenti che prendono parte alle attività. Le attività includono laboratori creativi e proiezioni al Teatro Comunale “Carlo Zampighi” di Galeata.

Il progetto culminerà nel Festival del Mockumentary, previsto per maggio, a Casa Fellini, a Gambettola, dove verranno presentati i cortometraggi realizzati dagli studenti durante il percorso formativo. Il Festival sarà l’occasione per assistere alla proiezione di prodotti audiovisivi realizzati dalle classi e ascoltare i loro racconti, trasformando un luogo simbolico del territorio in uno spazio di festa, creatività e partecipazione collettiva. Il progetto è promosso dall’associazione culturale Caracò in collaborazione con altre organizzazioni e con il sostegno dei Comuni di Galeata, Cesenatico e Gambettola.