Felicittà: Roma apre i suoi tesori per una notte magica

Giovedì 3 luglio, Roma si prepara a una serata imperdibile con l’iniziativa Felicittà, giunta alla sua terza edizione. Dalle 18:00 alle 24:00, 25 luoghi della capitale apriranno le loro porte ai cittadini, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale e sociale della città.

Felicittà coinvolgerà spazi culturali, sociali e sportivi, inclusi tre beni confiscati alla criminalità, e sarà caratterizzata da concerti, visite guidate, spettacoli teatrali e attività per bambini. La manifestazione è promossa dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative in collaborazione con Zètema. L’assessore Tobia Zevi sottolinea l’importanza di questi eventi nel promuovere una città accessibile e inclusiva, valorizzando luoghi come il MaTeMù e il Teatro del Lido, che offrono opportunità di socialità ed educazione.

Quest’anno, l’evento si distingue per un focus particolare su Ostia. Lo “Speciale Ostia” prevede una serie di attività sul litorale, compresa una festa sulla spiaggia di Ponente e eventi al The Spot Skate Park. Tra le proposte spiccano gare sportive, concerti e laboratori per i più piccoli.

In città, si ripetono le aperture speciali di luoghi come l’Acquario Romano e la Casa del Jazz, accanto a iniziative come spettacoli teatrali e proiezioni di film. Inoltre, i visitatori potranno esplorare luoghi storici come il Cimitero Acattolico e Casa Pertini, con accesso gratuito e alcune prenotazioni richieste.

Per facilitare gli spostamenti, saranno attivi due bus itineranti, con partenza da Casina Salvi e The Spot Skate Park, per una connotazione ancor più dinamica e coinvolgente dell’evento.