Felicia Culotta non è solo l’ex assistente di Britney Spears, ma è anche una sua grande amica, una persona fidata, che non ha mai tradito la fiducia della principessa del pop. La donna la scorsa estate ha pubblicato un messaggio che sembrava proprio essere diretto alle persone che tengono la popstar di Lucky in gabbia. Adesso però la Culotta ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata per il documentario Framing Britney Spears.

“Non ho ben chiaro cosa comprenda questa conservatorship. Non lo sapevo prima e non lo so nemmeno adesso. Però so bene di cosa è capace Britney, l’ho visto in prima persona, teniamo conto dei suoi successi! Ai fan posso dire di stare tranquilli perché parlerà. […] So che a un certo punto racconterà la sua storia. So che lo farà. E sono così felice se penso a quando arriverà quel momento, al tempo in cui potrà sedersi e… tutto andrà a posto.”

Nel documentario parlerà anche l’ex dirigente di Jive, Kim Kaiman. Nella sua intervista la Kaiman ha ricordato gli inizi della cantante e di come sua madre fosse sempre al suo fianco.

“Jamie, il padre era apparentemente assente. Sua madre invece faceva tutto il necessario per il bene della famiglia e perché Britney diventasse una star. Non ho parlato spesso con suo padre. Una cosa che ricordo è che Jamie una volta mi disse ‘Mia figlia diventerà così ricca che mi comprerà anche una barca’. Questo è tutto quello che dirò di Jamie”.

Altro che barca… direi che negli anni Britney ha sistemato tutti a dovere.

