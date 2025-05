Felice Ventura: Nuovo Presidente di Rai Pubblicità

Felice Ventura è il candidato alla presidenza di Rai Pubblicità, secondo quanto riportato dall’Adnkronos. Il suo curriculum è stato presentato ai consiglieri in vista del Consiglio di Amministrazione, previsto per domani, durante il quale si voterà per la sua nomina. La scelta di Ventura implica il ritiro della candidatura di Silvia Calandrelli, che sembrava certa fino a pochi giorni fa, ma che ha incontrato ostacoli a causa di disaccordi politici interni all’azienda.

Nel corso di un cda di metà aprile, la votazione per la nomina di Calandrelli non si è svolta poiché il suo curriculum era arrivato con ritardo. Questa situazione ha sollevato sospetti sul fatto che si trattasse di una manovra per bloccare la sua nomina. Successivamente, Calandrelli ha inviato una diffida alla Rai, chiedendo il ripristino delle sue mansioni, sottolineando che il nuovo incarico non sarebbe paragonabile al precedente ruolo di direttrice di Rai Cultura.

À seguito di queste tensioni, la direzione aziendale ha deciso di puntare su Ventura, attualmente alla guida delle Risorse Umane e Organizzazione dal maggio 2019, per la sua comprovata esperienza e capacità manageriale.

