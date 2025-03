FEID: Nuovo Singolo e Concerti Live a Milano e Roma [Info e Biglietti]

Feid ha pubblicato “NOS DESCONOXIMOS”, il suo primo singolo del 2025, segnando un passo importante nella fusione di sonorità elettroniche e pop globali con la sua visione personale del reggaeton. Questa nuova uscita anticipa l’inizio dell’”Europe Fastest Tour”, che partirà la prossima settimana e porterà l’artista colombiano in diverse città d’Europa, culminando a Londra il 31 marzo. Nel frattempo, Feid ha ricevuto quattro nomination agli iHeartRadio Music Awards, tra cui Artista latino pop/urban dell’anno e Canzone latina pop/urban dell’anno per “Brickell” con Yandel e “Perro Negro” con Bad Bunny.

Feid è anche attivo nel sociale attraverso la fondazione Good Kidz. Il 30 gennaio ha partecipato a “The Juanpis Live Show” alla Movistar Arena di Bogotà, raccogliendo oltre 1,5 miliardi di pesos colombiani per la ricostruzione delle case danneggiate dalle inondazioni nello stato di Chocó. Negli ultimi tre anni, Feid è diventato una delle stelle globali più in vista, chiudendo il 2024 tra i dieci artisti più ascoltati su Spotify. A dicembre ha celebrato questo successo con concerti sold-out all’Estadio Atanasio Girardot di Medellín, vendendo oltre 210.000 biglietti e avendo come ospiti Bad Bunny, Karol G e J Balvin. La sua performance ha ottenuto il riconoscimento del Guinness World Records per la distanza più lunga percorsa su un palco durante un concerto, pari a 10,3 km. Inoltre, il suo album “Ferxxocalipsis” ha ricevuto una nomination ai Grammy per il Best Música Urbana Album.

Le date del tour includono concerti a Milano e Roma, con biglietti già sold-out.