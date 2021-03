Fedez e Orietta Berti insieme per una collaborazione: lo ha annunciato il rapper negli studi di Che tempo che fa.

Da Francesca Michielin a Orietta Berti, per Fedez il passo è breve. Anzi, brevissimo, tanto per parafrasare qualche altro protagonista di Sanremo. Il rapper milanese ha annunciato di essere pronto ad andare in studio con l’usignolo di Cavriago. A far cosa? Ancora non si sa bene, ma potrebbe essere in arrivo un’originale collaborazione. E se le cose non dovessero funzionare, l’artista emiliana sa già come andrà a finire: “Ci berremo un bicchiere di lambrusco insieme“.

Fedez annuncia una jam session con Orietta Berti

Ospite di Che tempo che fa per presentare ancora una volta Chiamami per nome con Francesco Michielin, il rapper è stato virtualmente raggiunto da Orietta Berti, in collegamento video. E insieme i due hanno annunciato una possibile collaborazione in arrivo.

Orietta Berti

“Venerdì andrò in studio con Orietta, faremo una jam session“, ha annunciato il rapper milanese. La conferma è arrivata dalla stessa cantante 77enne. Cosa ne verrà fuori? Ha provato a spiegarlo l’Orietta nazionale: “Vedremo se le nostre voci vanno bene insieme: Fedez mi proporrà un pezzo e io ci canticchierò sopra, per scoprire se la mia voce, melodica, è swing come vuole lui. Registreremo qualcosa“. Se poi le cose non dovessero andare per il meglio, Orietta ha già la soluzione: “Ci berremo un bicchiere di lambrusco“.

Orietta Berti finisce su Topolino

Momento d’oro per l’usignolo di Cavriago, che sta vivendo una sorta di terza o quarta giovinezza. Dopo aver preso parte a Sanremo, ha annunciato nel corso di Che tempo che fa di essere arrivata anche in un posto in cui non si sarebbe mai attesa: tra le pagine di Topolino. Anche lei, come altri cantanti, è stata omaggiata con una storia speciale con protagonista una sua alter ego, Paperetta Berti. Ecco una foto del personaggio: