Fedez: un Natale di lusso senza i figli Vittoria e Leone

Il rapper Fedez trascorrerà le festività natalizie in modo diverso dal solito, poiché per la prima volta sarà senza la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria, che festeggeranno con la madre e la sua famiglia nel Trentino Alto Adige. La scelta di Fedez di allontanarsi dall’Italia è motivata dalla necessità di staccare la spina dopo il trambusto causato dalla sua separazione. Ha deciso di volare verso la splendida isola di Saint Barth, nelle Antille Francesi, con un jet privato, un’ottima alternativa rispetto a un Natale in solitudine.

Nonostante l’assenza della famiglia, trascorrere il Natale ai Caraibi sembra rappresentare una consolazione significativa. Fedez, che ha recentemente espresso di sentirsi leggermente giù, ha deciso di dedicare del tempo a se stesso e ai suoi amici in un contesto paradisiaco. Questo viaggio è stato documentato attraverso i suoi social, dove ha condiviso immagini della lussuosa villa sulla spiaggia in cui soggiornerà, complete di piscina a sfioro con vista sulla spiaggia.

Nelle immagini pubblicate, compaiono anche delle ragazze, portando a speculazioni su una possibile nuova fiamma per il rapper, che è stato recentemente paparazzato in compagnia di una donna. Inoltre, Fedez ha invitato con sé l’amico Riccardo Volpato, descritto come una persona amante del lusso, circondata da barche costose e automobili di alta gamma.

Dall’altro lato, i figli Leone e Vittoria trascorreranno le festività con Chiara Ferragni, che ha scelto una tradizionale celebrazione in montagna. La presenza del nuovo compagno di Chiara, Giovanni Tronchetti Provera, resta incerta, ma la situazione sarà comunque monitorata dai fan della coppia.

In sintesi, Fedez si appresta a vivere un Natale unico, lontano dai suoi figli e dalla moglie, ma immerso in un’atmosfera festiva in un contesto da sogno, mentre i suoi figli si godranno le tradizioni natalizie con la madre.