Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger su Instagram

Fedez ha finalmente deciso di mettere a tacere le voci di corridoio e ha ufficializzato la sua nuova relazione con Giulia Honegger. Il rapper ha condiviso su Instagram una serie di foto che ritraggono momenti di intimità con la giovane stilista, accompagnate dalla frase evocativa “Non può piovere sempre”. Questo segna il suo primo amore dopo la separazione da Chiara Ferragni.

Da settimane circolano indiscrezioni e immagini rubate dai paparazzi, inclusi alcuni scatti che immortalano baci appassionati. Con questo post, Fedez ha scelto di confermare pubblicamente il suo legame con Giulia, portando così il gossip a un nuovo livello.

Giulia, che vive a Milano, è una talentuosa stilista con un profilo low-profile su Instagram, dove ha deciso di mantenere la privacy. È co-fondatrice del brand di moda Ayme, insieme alla sua amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. La giovane è descritta come una bellezza semplice, con capelli castani e occhi chiari.

Fedez ha anche condiviso un video in cui esprime apprezzamento per Giulia, definendola “sexy” mentre si diverte in piscina con il loro cane Silvio. La sua didascalia sembra alludere a un periodo di rinascita e serenità, segnalando che dopo le difficoltà, ha trovato un nuovo amore in Giulia.