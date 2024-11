Fedez: “Tra Vannacci e Schlein sceglierei lui, chi voterebbe lei?”

Fedez, ospite del programma radiofonico “La Zanzara”, ha espresso la sua preferenza tra il generale Vannacci e il leader del Partito Democratico Elly Schlein, dichiarando di scegliere Vannacci. Questa affermazione ha suscitato la sorpresa di Giuseppe Cruciani, il conduttore della trasmissione, che ha ricordato a Fedez le dirette Instagram fatte con Alessandro Zan, noto per le sue battaglie in favore dei diritti LGBTQ+. Fedez ha risposto in modo noncurante, sottolineando che Schlein non ha un impatto significativo, chiedendosi chi gli darebbe il voto. Ha continuato a spiegare il suo punto di vista, affermando che, da comunicatore, non desidera schierarsi né tifare per una parte o l’altra, ma ritiene che Vannacci sia superiormente comunicativo rispetto a Schlein.

Cruciani, che ha anche espresso la sua amicizia con Vannacci, ha perseguito il discorso. Ha raccontato di aver presentato il libro di Vannacci in mezzo a manifestazioni che cercavano di interrompere l’evento, descrivendo la situazione a Vicenza come una “follia” con una grande presenza delle forze dell’ordine a garantire la sicurezza. Cruciani ha ammesso che pur non condividendo tutte le opinioni di Vannacci, riconosce il suo diritto alla libertà di espressione e ha confermato di averlo votato, sebbene inizialmente fosse indeciso tra lui e Stefano Bandecchi. Ha sottolineato di apprezzare Vannacci per la sua follia e originalità, pur riconoscendo che il generale ha degli eccessi che lui stesso non ha, definendo se stesso una persona più mite.

L’intervento di Fedez ha generato discussioni nel panorama politico e sociale italiano, poiché il rapper, noto per il suo attivismo e per le sue posizioni sui diritti civili, ha scelto di esprimere una preferenza per un personaggio controverso come Vannacci, che ha suscitato polemiche per le sue dichiarazioni sui diritti delle minoranze. La dichiarazione ha messo in evidenza le divisioni politiche e sociali in Italia, riflettendo le sfide comunicative affrontate da figure pubbliche nel contesto di un dibattito acceso su tematiche di inclusione e libertà di espressione.