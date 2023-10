Fedez tornato a casa oggi con Chiara Ferragni, il messaggio social

“Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”. Fedez torna a casa dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato ricoverato per l’emorragia provocata da due ulcere. Il rapper pubblica la foto che riunisce le mani di tutta la famiglia: la moglie Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria, il cane Paloma, appena arrivato nel mondo dei Ferragnez. Nelle storie su Instagram, anche il disegno che Leone ha preparato per il papà. Contemporaneamente, Chiara Ferragni sul proprio profilo pubblica un altro messaggio: “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie”, conclude l’imprenditrice.