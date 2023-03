Fedez svicola dai giornalisti e non si presenta alla presentazione di LOL

Si è tenuta questa mattina alle ore 11 la conferenza stampa per la presentazione della terza stagione di LOL – Chi ride è Fuori dove, come scritto nell’invito ufficiale che è stato diramato, sarebbe dovuto essere presente Fedez con Frank Matano e Maccio Capatonda insieme a tutto il cast. Ovvero Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi

“Parteciperanno inoltre gli host Fedez e Frank Matano e lo special guest Maccio Capatonda” – si legge nell’invito ufficiale – “Dress code: Pronto a tutto!“.

Ma come fatto sapere dai colleghi che questa mattina si sono svegliati per andare ad assistere alla conferenza stampa, Fedez non c’era.

“Amazon ha organizzato una spettacolare presentazione tra effetti speciali e momenti di spettacolo ma con un grande assente: Fedez” – si legge su Blogo – L’ombra di Fedez in collegamento invisibile da Milano, senza un messaggio di saluto, senza un’interazione, ha percorso tutta la presentazione della nuova stagione. A “compensare” la sua assenza c’era Serena Dandini chiamata a sorpresa a condurre la conferenza stampa insieme a Frank Matano”.

Come mai il cantante e conduttore di LOL non si è presentato alla conferenza stampa del “suo” programma? Ha giocato in sottrazione dopo la sovraesposizione mediatica vissuta al Festival di Sanremo? O ha preferito evitare un luogo affollato e pieno di giornalisti che gli avrebbero potuto fare molte domande personali, al di là di quelle inerenti al programma comico? O forse c’entra qualcosa il suo problema di balbuzie che gli è venuto recentemente? Nessuno lo sa. O meglio, chi lo sa (Amazon su tutti) ha deciso di non dircelo.