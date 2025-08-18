Fedez svende biglietti a Forte dei Marmi: nessun pubblico

A meno di un mese dal concerto al Forum, dove ha registrato il tutto esaurito, Fedez si trova in difficoltà con un’esibizione prevista a Forte dei Marmi. A causa delle vendite deludenti, gli organizzatori hanno dovuto ridurre i prezzi dei biglietti.

Il concerto si terrà il 19 agosto a Villa Bertelli, parte di un festival musicale che ha visto la partecipazione di vari artisti. Nonostante fosse uno dei principali eventi in programma, l’interesse del pubblico è stato scarso. Le vendite dei biglietti sono significativamente sotto le attese, con pochi posti occupati in un’area che può accogliere fino a 5.000 persone.

Per incentivare le vendite, la società organizzatrice ha deciso di offrire un taglio del 50% sul prezzo del biglietto per la zona parterre. Questa promozione, che riduce il costo a soli 15 euro, è stata comunicata tramite una mail agli iscritti della mailing list. Gli organizzatori sperano che questa iniziativa possa attrarre più spettatori per il concerto finale del festival.

L’estate di Fedez è stata segnata da controversie, tra cui polemiche relative al suo cachet per esibizioni e rime critiche rivolte ad altri artisti. La riduzione del prezzo dei biglietti per il concerto di Forte dei Marmi rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà del rapper, che ha suscitato più dibattiti che apprezzamenti per la sua musica recenti.