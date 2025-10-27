Fedez svela verità e segreti in un memoir shock in Italia

Fedez ha recentemente pubblicato un memoir dal titolo “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, un’opera che promette di rivelare i lati più bui e vulnerabili della sua vita. In 184 pagine, il rapper racconta esperienze che spaziano dalla malattia alla frattura del suo matrimonio.

La narrazione inizia con la diagnosi di un tumore neuroendocrino al pancreas. Fedez rivela che, nonostante le sue ideologie politiche diverse, ha ricevuto lettere di supporto settimanali da Matteo Salvini, un gesto che ha apprezzato in contrasto con il silenzio di altri politici a lui più vicini.

Uno degli episodi più controversi del suo recente percorso artistico è il bacio sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical, che Fedez chiarisce essere stato preventivamente concordato, ma che ha scatenato una crisi personale profonda, culminata in un momento di forte stress emotivo.

Il libro affronta anche il “Pandoro Gate”, un episodio di beneficenza che ha coinvolto la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Fedez descrive il dolore e la frustrazione di vedere Chiara in lacrime per una multa di un milione, sottolineando che quel denaro non doveva restare nella loro casa.

La separazione avviene nel marzo del 2024, e Fedez racconta la difficoltà di spiegare ai figli il divorzio, previa visibilità mediatica anticipata. La sua decisione di vietare la pubblicazione delle foto dei bambini da parte di Chiara è un gesto volto a proteggere la loro privacy.

Il tema centrale del memoir è la fragilità. Fedez condivide di aver affrontato momenti bui, incluso un tentativo di suicidio, ma evidenzia il valore della verità e della vulnerabilità. Ricordando i suoi trascorsi tra compagnie problematiche in gioventù, conclude affermando che il suo libro non è un tentativo di apparire eroico ma un messaggio di autenticità per chi si sente perso.