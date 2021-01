Fedez negli ultimi mesi è stato uno dei tanti testimonial social della nuova collezione di Intimissimi Uomo che – per promuovere i propri prodotti – ha arruolato cantanti, ex tronisti (come ad esempio Marco Fantini e Andrea Cerioli) ed anche un po’ di sportivi, fra cui il tuffatore Giovanni Tocci e l’atleta Frank Chamizo.

Purtroppo però per Fedez, il brand Intimissimi Uomo non sembrerebbe essere più intenzionato a collaborare con lui. A raccontare il curioso aneddoto è stato proprio qualche settimana fa il rapper sul suo canale Twitch.

“Se sono in pigiama? Sì!” – ha esordito Fedez in diretta su Twitch – “Dovevo fare un post di Intimissimi, mi scade il contratto e mi odiano”.

Una bomba a ciel sereno che ha poi motivato:

“Sapete perché mi odiano quelli di Intimissimi? Perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati, però ne è valsa la pena”.

Un genio. Insomma, è proprio vero che non tutti gli eroi indossano un mantello, alcuni indossano Lupen(e).

Fedez: “Intimissimi mi odia”

Ecco il video sfogo di Fedez su Twitch:

E pensare che nel comunicato stampa diramato ai media, Intimissimi Uomo aveva proprio parlato di Fedez descrivendolo come uno dalla “forte personalità ed intraprendente”.

“Intimissimi Uomo lo celebra attraverso uno degli artisti italiani più amati: Fedez. Il cantante e produttore è infatti uno dei volti del brand, scelto per la sua personalità forte e intraprendente, capace di rappresentare e veicolare i valori del marchio di underwear maschile”.

Ecco la foto che Fedez ha realizzato con il pigiama di Intimissimi Uomo poco prima della diretta su Twitch: