Fedez svela i retroscena del matrimonio con Chiara Ferragni

Fedez ha recentemente rivelato dettagli intimi e personali nel suo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”. L’opera, pubblicata il 21 ottobre 2025, offre uno spaccato della sua vita, dall’infanzia ai momenti più difficili legati alla sua malattia, incluso il tumore e pensieri di suicidio. Il rapper affronta anche la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, descrivendo come la loro relazione fosse una favola sui social, mentre in realtà lui soffriva in una situazione che non sentiva sua.

Nonostante l’amore che li ha uniti e la nascita dei loro figli Leone e Vittoria, le differenze tra i due sono emerse nel tempo, soprattutto durante i loro incontri sociali. Fedez scrive che “le differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave”, rivelando tensioni anche nei rapporti con gli amici più cari di Chiara.

Le sue parole appaiono provocatorie, suggerendo che provenissero da realtà familiari molto diverse. Queste divergenti visioni della vita erano già emerse nella serie TV “The Ferragnez”, rendendo il suo racconto meno sorprendente, ma gli aneddoti sui propri amici attirano comunque l’attenzione.

Fedez descrive anche la sua esperienza durante il matrimonio, esprimendo frustrazione nei confronti delle frequentazioni della moglie. Dicendo di aver subito un’influenza negativa da quel contesto, preferirebbe stare con persone autentiche piuttosto che con chi si presenta in modo superficiale ma nasconde disordini interiori.

Il rapper ricorda i suoi disagi durante gli incontri con gli amici di Chiara, trovandoli noiosi e presuntuosi, e ammette che durante le cene, spesso rimaneva a guardare il cellulare, sentendosi un pesce fuor d’acqua nel mondo che lo circondava.