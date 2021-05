Fedez ha accusato la Rai di aver tentato di censurare il suo discorso contro gli omofobi leghisti. I vertici di Viale Mazzini hanno negato e il rapper ha pubblicato una telefonata avuta con la vice presidente di Rai Tre.

Il marito di Chiara Ferragni ha anche fatto delle rivelazioni sulla conversazione avuta con Ilaria Capitani e i suoi collaboratori. Dopo avergli detto di non fare nomi e cognomi dei politici omofobi, era stato chiesto a Fedez di nominarli solo se li avesse invitati sul palco come controparte.

“Sono contento di aver partecipato a questo evento. Devo dire che è stato bello tornare su un palco. Non mi sarei aspettato la smentita della Rai rispetto a quello che è accaduto ieri. Sono stato chiamato dalla vice direttrice di Rai Tre e da alcuni suoi collaboratori. Mi hanno detto frasi come ‘devi adeguarti ad un sistema’, ‘i nomi che fai non puoi dirli’. Tutto questo dopo aver voluto il testo per approvarlo, che già è assurdo.

Quella che ho fatto è una cosa che non mi piace. Perché mi sono trovato costretto a pubblicare la telefonata, visto che mi hanno dato del bugiardo. Quella è stata una delle telefonate più spiacevoli che ho avuto in vita mia. Tutto questo su un palco come quello del Primo maggio, dove la libertà di espressione dovrebbe essere un principio cardine. Un signore della Rai mi ha proprio detto che non potevo dire che un consigliere leghista ha detto che se avesse avuto un figlio gay lo brucerebbe. Perché secondo il collaboratore Rai alcune frasi se estrapolate dal contesto assumono un significato diverso. Mi hanno anche detto che avrei dovuto avere la controparte sul palco. Probabilmente a questa persona che brucerebbe un figlio gay, avrei dovuto averlo sul palco e chiedergli a che gradazione avrebbe messo il forno”.