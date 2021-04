Fedez durante l’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio ha ospitato Angelo Pintus e Lillo per parlare del successo di LOL – Chi ride è fuori, che li ha visti tutti protagonisti.

Alla luce della conferma della seconda stagione, Fedez ha così commentato:

“Sarà difficilissimo per i comici della seconda stagione, perché c’è un’aspettativa troppo alta”, trovando l’appoggio di Lillo: “Vero. Ora però è più chiaro qual è il senso del programma, noi siamo andati alla cieca: quando sei il primo non sai nulla, non sapevo neanche se fare sketch di repertorio o no”.

Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere… la stagione 2 di #LOLitalia è stata confermata 🙌 Stay tuned! pic.twitter.com/qy4MJ7cMfx — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) April 23, 2021

Lillo ha poi parlato di Posaman e del successo del tormentone So’ Lillo, mentre Angelo Pintus ha confessato che ormai chiunque lo becca per strada gli chiede se ha cagato (altro sketch del programma).

LOL – Chi ride è fuori: Lillo spiega il successo di Posaman e di So’ Lillo https://t.co/VNJKMbRozC #lolchirideefuori — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 23, 2021

Fedez svela alcuni retroscena inaspettati di LOL

Sempre durante il podcast Fedez ha poi svelato che in realtà LOL – Chi ride è fuori non è stato girato in sole 6 ore come credevamo inizialmente, ma in due momenti diversi. Prima hanno registrato il momento dell’ingresso dei comici ed il giorno dopo la gara vera e propria.

“Dopo l’ingresso dei comici abbiamo stoppato e siamo andati tutti a cena insieme perché comunque dovevamo fare gruppo, è un lavoro di squadra. Il giorno dopo abbiamo girato l’intera gara”.

E ancora:

“Io e Mara Maionchi abbiamo anche registrato una puntata di LOL di prova per testare tutte le telecamere eccetera e dentro il teatro non c’erano comici, ma dieci comparse che avevano un grosso numero sul petto, è stato super Cringe. Dovrebbero farlo uscire come spin off e invece di LOL chiamarlo proprio CRINGE!”.