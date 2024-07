Fedez su Sfera, Salvini e la ragazza che gli piace e non lo considera

A quanto pare il Rosso è il nuovo Luis Sal (che era il nuovo Fabio Rovazzi), Fedez infatti da quando è uscito dalla bolla fatata della Ferragni ha iniziato a fare diverse live con il giovane streamer. Ogni volta che Federico fa una diretta con il 22enne si lascia andare e in maniera molto naturale fa rivelazioni che poi puntualmente finiscono ovunque (come dimenticare il post correlato di video del Ministro Matteo Salvini). fan e media sono più che felici delle live di Fedez, un po’ meno la sua assistente e il suo ufficio stampa…



Nell’ultima diretta dalla sua villa in Sardegna, il cantante di Si Scrive Schiavitù Si Legge Libertà è tornato a lanciare shade, ma ha anche parlato di un suo possibile comeback sanremese e dei rapporti (assenti) con Sfera Ebbasta. Il Rosso ha poi mostrato una foto sul suo cellulare e il rapper ha rivelato che la ragazza dello scatto in questione non se lo fila di striscio.

“Questa? Lei mi piace, ma non mi calcola, sì, mi piace, ma non mi considera. […] Se rifarei Sanremo? Sì certo. Io e Sfera? non abbiamo rapporto, lo conoscevo quando era molto piccolo perché andavamo al muretto. Ma ad oggi non ci sono rapporti, non ci conosciamo bene. Se poteva nascere un feat? No, ma non tanto per lui, ma per altri. Se l’anno prossimo pubblicherò nuova musica? C’è un po’ di roba in ballo. Secondo me potrei far uscire un pezzo al mese da settembre, c’è tanta roba. Vorrei collaborare più con emergenti che con chi è già affermato. Anche perché adesso i featuring sono sempre gli stessi, dopo un po’ basta.

Fatemi dire qualcosa su Salvini nella live, così domani ha qualcosa da pubblicare. Queste sono le priorità del paese, lui che è Ministro dei Trasporti. Ma non lo vuol fare un bel post su Fedez che è la priorità d’Italia?! Lui è il Ministro che ci meritiamo, bravo, Matteo mi raccomando stai spaccando. Alle ultime elezioni sei andato benissimo, vai continua così che prendi voti. Tranquilli che adesso farà il ponte sullo stretto”.