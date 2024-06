Fedez stupisce tutti, la malattia c’è ancora ma ora c’è lui qui con me

Rivelazione sconcertare da parte del rapper milanese, presentato anche il suo nuovo “amore” per sfidare la futura ex moglie

Una delle storie d’amore in chiave moderna più seguita quella tra Chiara Ferragni e Fedez, i due insieme hanno bruciato ardentemente ma, alla luce degli ultimi fatti, sembra che di quell’amore ormai non resti che un lontano ricordo oltre che ovviamente due splendidi bambini. A far parte della ex famiglia Ferragnez, tuttavia, vi sono anche i cani, protagonisti indiscussi fin dall’inizio con la defunta Matilde che fu proprio promotrice della storia d’amore tra i due personaggi, fino ad arrivare a Paloma, il Golden retriever entrato in casa ormai da più di un anno. È proprio Paloma ad essere al centro delle dispute in questo momento, alcune delle critiche del rapper più accese sono infatti arrivate per via della presunta contrapposizione della Ferragni nel far vedere all’ex il cane di famiglia, ecco dunque che Federico è passato al contrattacco.

Problemi di salute ed un nuovo amore peloso, altro Golden Retriever entrato a far parte della famiglia

I Golden retriever sono tra le razze di cani più amate, cuccioli dolci e particolarmente empatici che a quanto pare hanno conquistato anche il cuore di Fedez. Dopo la separazione sembra infatti che il rapper abbia sentito e continui a sentire la mancanza di Paloma ed è così che ha deciso di rimediare portando a casa un nuovo cucciolo, del tutto simile alla cagnolina che è rimasta nella sua ex casa a far compagnia ai bambini.

Poche parole, nella foto si vede il cucciolo ed il rapper con una flebo attaccata alla mano, un messaggio che non è passato inosservato. Da giorni erano infatti circolare voci poco rassicuranti sul suo stato di salute alla quale l’ex Ferragnez ha risposto mostrando il dito medio. Non è chiaro dunque se la notizia della sua malattia sia stata scongiurata o meno, ma senza dubbio qualcosa sta accadendo e le smentite del suo staff non sembrano bastare.

Ad ogni modo la rottura sempre più drastica continua ad andare avanti e nuove “pizzicate” arrivano praticamente ogni giorno, per i curiosi quella tra Fedez e la Ferragni resta dunque una storoa tutta da seguire, la speranza pero è che in questo tram tram mediatico non siano i piccoli di casa a pagarne le conseguenze, che si tratti dei due figli della coppia o dei cuccioli adottati.