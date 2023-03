Fedez stacca dai social e parla della sua decisione

Fedez, dal giorno della finale del Festival di Sanremo, è sparito dai social e – ad eccezione di una rapida catfight con i giornalisti di Fuori dal Coro e con Selvaggia Lucarelli – ha sempre mantenuto un profilo basso.

In queste tre settimane ha pubblicato solo due post: uno sui cantanti suoi amici che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, l’altro sui suoi figli mascherati per Carnevale. La sua immagine non è apparsa in nessuna storia né sua, né in quelle di sua moglie o dei suoi amici. Che fine ha fatto Fedez e perché è sparito dai social?

Quando ha registrato le storie contro Selvaggia Lucarelli è apparso anche visibilmente provato, tremolante, agitato e con un’evidente balbuzie che prima non aveva. I referti medici dei social sono così piovuti a cascata e lo stesso Fabrizio Corona nel suo ultimo post sui Ferragnez ha parlato di “disturbo depressivo”.

“Fedez sta male psicologicamente” – ha dichiarato l’ex re dei paparazzi su Instagram – “Dopo la bufera post Sanremo le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito a essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto”.

Social in pausa per Fedez

Ed è proprio a causa di questo post di Corona che Fedez ha rotto il silenzio. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social” – ha scritto su Instagram – “In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto“.