La canzone in gara al Festival di Sanremo pubblicata per errore sull’Instagram di Fedez.

Nuovi guai per Fedez, ma questa volta non c’entra il Codacons (per adesso). Ieri sera il rapper milanese stava provando con Francesca Michielin la loro canzone di Sanremo 2021. Qualcuno ha pubblicato sul profilo Instagram del cantante 9 secondi delle prove, con l’audio ben udibile del pezzo.

Rai e Direzione Artistica, verifiche su caso Fedez. Si riservano di procedere nei prossimi giorni. (Ansa) #fedez #Sanremo2021 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 30, 2021

In esclusiva choc gold abbiano anche la reazione di Francesca Michielin, che rischia la squalifica per colpa di mrs Ferragni.

Fedez squalificato? Forse no, visto che ci sono dei precedenti.

Nel 2020 Riki aveva cantato su Instagram 2o secondi della cover de ‘L’Edera‘. Anche a Nicolas Bonazzi nel 2010 è successo qualcosa di simile, il cantante è stato accusato di aver pubblicato su MySpace “Dirsi che è normale“. Casi a rischio squalifica anche quelli di Simone Cristicchi con “Che Bella Gente” e del duo Ermal Meta- Fabrizio Moro. ‘Non mi avete fatto niente‘ pare fosse la rielaborazione di un altro brano, ma fu comunque considerata inedita e idonea al Festival.

#Fedez avrebbe pubblicato per sbaglio in Stories su Instagram qualche secondo del brano di #Sanremo2021 #ChiamamiPerNome in studio a Milano. Contatti febbrili tra Sony e Rai. Esistono già precedenti con Cristicchi con #CheBellaGente e #Riki con la cover #Edera. Rimasero in gara — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 30, 2021

Sanremo, il regolamento per l’ammissione dei brani.