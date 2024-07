Fedez, spunta il nome della nuova presunta fidanzata: è giovanissima 

L’estate da single di Fedez sta vivendo momenti di grande intensità e divertimento. Il rapper, recentemente sorpreso dal settimanale Chi, amoreggiava con una misteriosa ragazza mora in una masseria in Puglia, identificata successivamente attraverso indizi sui social.

Nuovo amore per Fedez? Gli indizi sui social non lasciano dubbi

Ma che fine ha fatto Garance Authié, la nuova fiamma con cui Fedez era stato paparazzato nelle ultime settimane? Mentre Chiara Ferragni festeggiava l’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro con la sorella Valentina, l’ex marito si gode la vita ad Otranto. Sui social, Fedez ha condiviso immagini della sua vacanza pugliese, mostrando momenti di relax in masseria con il fedele cane Silvio, bagni in piscina insieme a Emis Killa e alcuni ultrà milanisti.

Il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti in cui si vede il rapper in dolce compagnia di una giovane e affascinante ragazza mora. A svelare l’identità della ragazza hanno lavorato i colleghi di Webboh: si tratterebbe di Sveva Magatti, una studentessa di interior design al Politecnico di Milano di circa vent’anni.

Gli indizi che portano a Sveva provengono direttamente dai suoi profili social. La ragazza ha condiviso un video su TikTok in cui indossa gli stessi vestiti e occhiali da sole della donna paparazzata in piscina con Fedez. Oltre all’evidente somiglianza fisica, caratterizzata da un caschetto scuro, è il fatto che la ragazza è seguita dal rapper su Instagram.

Nel servizio completo, Chi racconta che Fedez e Sveva hanno pranzato insieme e trascorso momenti intimi in piscina. Il settimanale di Alfonso Signorini definisce questo “un gioco di incastri e provocazioni” che Fedez starebbe portando avanti in giro per l’Europa con ironia. Le immagini sui social avevano già mostrato le tenere effusioni tra i due, ma ora i dettagli emergono con più chiarezza.

Ci si chiede se questa sia la fine definitiva dei “Ferragnez”. Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa: Fedez sta vivendo l’estate da single con grande entusiasmo.

