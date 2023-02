Fedez sparisce da Instagram e viene beccato a una festa senza Chiara Ferragni

Che fine ha fatto Fedez? Il rapper nonostante sia un Instagram addicted è sparito dai social dall’ultima serata del Festival di Sanremo, da quando è stato visto insieme a Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston dopo il bacio con Rosa Chemical.

I meme in merito alla sua sparizione si sono sprecati e solo qualche ora fa Novella 2000 ha parlato di party in cui è stato visto lui senza la moglie.

“Alcune fonti hanno infatti rivelato a Novella 2000 di aver beccato Fedez da solo a una festa per celebrare la fine del Festival di Sanremo. Grande assente al party proprio Chiara Ferragni, che dopo la diretta sembrerebbe aver deciso di godersi del meritato riposo. Naturalmente precisiamo che ciò non conferma la presunta crisi di cui si sta a lungo discutendo, ma di certo i fan si chiedono cosa stia accadendo tra il rapper e l’imprenditrice digitale”.

Chiara Ferragni ieri sera ha pubblicato su Instagram una foto di lei a letto con il piccolo Leone, mentre Fedez ha rotto il silenzio solo oggi. Prima pubblicando un post con tutte le foto che ha scattato al Teatro Ariston insieme agli artisti in gara e successivamente condividendo un tweet dello scorso 7 febbraio dedicato proprio alla moglie.

Perché rimettere su IG un tweet vecchio di una settimana?

Selvaggia Lucarelli ha così analizzato il caso puntando il dito proprio contro il cantante.

“Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato” – ha scritto in un post su Instagram – “Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto: gossip sulla maleducazione di Anna Oxa e canzone per creare il caso politico. Doveva essere il Sanremo dei cantanti, compreso il suo amico Ax, e il palco se l’è preso lui col bacetto da meme e da aperture giornalistiche su Sanremo.

Doveva essere il Sanremo della moglie e è arrivato pure lui a ruota con il podcast, la canzone sulla nave da crociera, il duetto con Ax. Ha voluto essere tutto, come sempre, pure l’abbonato in prima fila. Il risultato è che ha vampirizzato come sempre la festa, togliendo luce ai cantanti, ai conduttori, ad Amadeus, togliendo magia allo show e attaccando il governo con un gesto che era poco più di un meme, con un argomento che aveva lo spessore di un post di Lorenzo Tosa.

Fessa la Rai che ancora una volta ha ceduto la festa al bambino che va lì solo per fare casino e mangiarsi tutta la torta. Nel frattempo, la Chiara Ferragni che ci raccontava la favola femminista s’è fatta rubare la scena dal marito incapace di rimanere a casa e lasciare che gli altri si vivano il loro successo, senza che arrivi lui a succhiare il sangue dalle giugulari altrui. Un contrappasso che non meritava neppure lei. Voto 0”.