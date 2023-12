Fedez e Chiara Ferragni da quando è esploso il caso Balocco si sono chiusi dietro un assordante silenzio stampa e hanno messo in pausa i loro social. Né una storia, né un post, né un like. Da giorni vivono come se la connessione internet gli fosse saltata. A far luce su un aneddoto di questa storia è stata Guia Soncini su Linkiesta che ha parlato pure del “principale esponente nello dello schieramento” di lei.

“Dicono che” – scrive Soncini – “In occasione della faccenda pandorica, il marito abbia tentato il colpaccio. Come i giornali si sono buttati sul Watergate dolciario, il marito ferragnico avrebbe mirato anche lui al bersaglio grosso: il licenziamento del principale esponente dello schieramento ferragnico, il collaboratore cui Chiara più s’affida, con cui il marito da sempre non va d’accordo e che questa volta, combinando questo pasticcio, gli ha offerto un’occasione se non d’oro almeno di zucchero a velo. Ora tu questo lo cacci, avrebbe detto il marito, e la moglie avrebbe pure eseguito, senonché – senonché niente. Per ora la cosa pare essere finita a tarallucci e vino”.

Fedez sarebbe stato all’oscuro dei guadagni di Chiara

Guia Soncini ha poi riportato nero su bianco un’altra voce, ovvero quella che vedrebbe Fedez essere stato all’oscuro dei guadagni della moglie derivati dalla collaborazione con Balocco. Fino alla multa dell’Antitrust.

“Il malumore sarebbe nato per colpa dell’Antitrust, giacché pare sia dalla loro decisione che il marito della Ferragni ha appreso le cifre dell’affaire pandoro, ignaro fino a quel momento che la moglie avesse incassato un milione a fronte d’una donazione (fatta da Balocco) di cinquantamila micragnosi euro. […] Dicono che sia stato il marito a costringere (o almeno convincere) la Ferragni a fare una donazione finalmente munifica, e ad assumere un consulente che le facesse fare il discorso contrito. Dicono che a mediare i malumori coniugali sia il padre del marito”.

Indiscrezioni. La verità – al momento – non la sappiamo.