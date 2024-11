Fedez ritorna sui social e lancia una velenosa frecciatina a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, famosa influencer e imprenditrice, ha iniziato una nuova fase della sua vita sentimentale con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo un weekend romantico a St. Moritz, i due hanno deciso di cenare a Milano con la sorella di Chiara, Valentina, introducendo ufficialmente la loro relazione in ambito familiare. Questa presentazione ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, creando curiosità attorno alla nuova coppia.

La situazione ha attirato l’attenzione di Fedez, ex marito di Chiara. Dopo che sono emerse foto di Chiara e Giovanni a un party di Halloween, il rapper è stato visto baciarsi con una giovane donna a New York. Successivamente, Fedez ha ripreso la sua attività su Instagram, lasciando intendere di andare avanti nonostante le recenti cambiamenti nella sua vita.

In uno dei suoi post, Fedez ha condiviso una frase che è stata interpretata come una frecciatina indirizzata alla nuova relazione di Chiara. Ha pubblicato il testo della canzone “Pensavo fosse amore e invece…”, in cui una strofa recita: «Non so se mi rifiuti per i miei Gucci tarocchi o perché il mio conto in banca non mi risalta gli occhi». Questo passaggio ha suscitato speculazioni sui sentimenti del rapper riguardo alla nuova vita di Chiara.

Giovanni Tronchetti Provera è un imprenditore di rilievo, figlio di Marco Tronchetti Provera, noto vicepresidente esecutivo di Pirelli e ex presidente di Telecom Italia. Dopo aver conseguito una laurea in Business Management nel 2008, Giovanni è entrato nell’azienda di famiglia, assumendo ruoli sempre più importanti. Nel 2023, è stato nominato Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport, evidenziando l’impegno verso la sostenibilità e l’innovazione.

Secondo Vanity Fair, Giovanni si è classificato tra i manager più pagati d’Italia, posizionandosi al terzo posto nel 2023 e al quarto nel 2024. L’azienda di famiglia ha registrato un fatturato di 6,7 miliardi di euro nel 2023, sottolineando la sua solidità nel settore industriale. In questo rivolgimento, sia Chiara Ferragni sia Fedez continuano a gestire la loro vita personale con nuove esperienze e opportunità.