Fra i 26 big in gara del prossimo Festival di Sanremo c’è anche Fedez in coppia con Francesca Michielin.

Per lui sarà la prima volta sul palco dell’Ariston e poche ore dopo l’annuncio della sua presenza, il profilo Instagram VeryInutilPeople ha pubblicato una sua intervista rilasciata nel 2017 durante la promozione dell’album Comunisti Col Rolex, in cui ha dichiarato: “Forse è brutto dirlo, però a Sanremo si va quando le cose non vanno bene, discograficamente è così“.

Il video è diventato virale giungendo alle orecchie anche dello stesso Fedez che, su Twitch, ha così risposto:

“Il montaggio del video è fatto molto bene, ma punto primo: coerenza? Io ho fatto un sacco di cose incoerenti, non credo che la coerenza sia una virtù. Come diceva un famoso giornalista, Prezzolini, credo che la coerenza sia la virtù degli imbecilli. Ma io credo che questa mia affermazione sia coerentissima: io ho detto che a Sanremo ci si va se abbiamo problemi discograficamente e beh raga, è il 2021: non esiste anno con più problemi per la musica. Non si può fare concerti, non si può cantare in pubblico: Sanremo è l’unico palco dove un artista può cantare!”.

Fedez ha poi aggiunto:

“Io quelle cose le ho dette nel 2014 [era il 2017, ndr] e le cose sono cambiate tantissimo dall’arrivo di Mahmood. Quest’anno il cast lo avete visto? Ci sono i Coma_Cose che sono la cosa più figa degli ultimi cinque anni. Detto questo non voglio dire che sono stato coerente, perché io sono sempre stato incoerente. Ma in questo caso ci sta tutto: se a Sanremo si va quando ci sono problemi discografici? Quest’anno ci sono davvero problemi discografici. La coerenza fine a se stessa si chiama orgoglio, io sono per l’incoerenza”.

Al di là delle polemiche il nome di Fedez – fra tutti quelli del cast di Sanremo 2021 – è sicuramente quello più forte.

Fedez, la risposta alle polemiche su Sanremo