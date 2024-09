Fedez risponde a Tony Effe, ma il dissing è tutto rivolto a Chiara Ferragni

Fedez non ha permesso a Tony Effe di avere l’ultima parola e ha pubblicato oggi un’anteprima del suo nuovo dissing intitolato “Allucinazione Collettiva”. Sebbene il brano sia indirizzato al trapper, in particolare è Chiara Ferragni a subire l’attenzione più dura.

Nel testo del dissing, Fedez pone diverse domande retoriche, insinuando che Chiara non fosse d’accordo nel divulgare un vocale e rimarca il ruolo di Tony come “consulente matrimoniale”. La critica è evidente quando scrive che ogni suo argomento è “originale” in modo sarcastico, accusandolo di avere un approccio moralista da boomer. Fedez fa riferimento all’indignazione di Chiara, citando frasi come “abbi rispetto per i figli”, e sottolinea l’incoerenza di inviare messaggi a rapper con dissing.

Fedez accusa Tony di essere monotematico e di aver scelto una strategia di uscita discutibile con la frase “Mio marito è una m3rda”, suggerendo un parallelismo con artisti come Kendrick Lamar e Machine Gun Kelly nella ricerca di hype, menzionando ironicamente il suo presunto talento ridotto a “quattro ritornelli e due strofe”. Proseguendo, Fedez si chiede se Tony abbia mai compreso la differenza tra una malattia grave e un comportamento disonesto, criticando la sua vicinanza a Chiara.

In modo provocatorio, Fedez conclude facendo notare che, nonostante gli attacchi, può essere considerata “beneficenza” il fatto che Chiara abbia dato confidenza a Tony. Questo scambio di accuse fa seguito a un dissing precedente di Tony, il quale aveva insinuato che Chiara fosse stata presente durante le difficoltà di Fedez, mentre lui sarebbe “scappato via” quando era necessario.

Attualmente, né Tony né Chiara hanno replicato alle affermazioni di Fedez. La situazione sembra destinata a rimanere tesa e monitorata dagli appassionati di gossip e musica, mentre le due star continuano a navigare in questo conflitto in sviluppo.