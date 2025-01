Fedez Risponde a Selvaggia Lucarelli Prima di Capodanno

Fedez, attualmente in vacanza ai Caraibi, ha utilizzato i suoi social per condividere riflessioni e messaggi, non facendo eccezione mentre si avvicina il Capodanno 2025. In una delle sue stories su Instagram, il rapper ha menzionato Selvaggia Lucarelli, che in quel momento stava trascorrendo le sue vacanze nel sud-est asiatico con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Fedez ha condiviso un elenco delle sue sfortune recenti, evidenziando le disavventure del 2022, 2023 e 2024, e ha affermato ironicamente che non sa cosa lo aspetti nel 2025, ma ha una certezza: “Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco. Daje treni”.

Il riferimento ai “treni” risulta poco chiaro, ma il messaggio implica che considera la giornalista come parte integrante delle sue disgrazie, un parallelismo audace. Dopo questo post, Selvaggia Lucarelli ha risposto pubblicando un carosello di foto su Instagram, che la ritraggono mentre si diverte in Laos e riaffermano la sua positività riguardo all’anno passato. La gallery include scatti della sua vita quotidiana, con un’immagine della sua recente pubblicazione “Il Vaso di Pandoro”, un’inchiesta sulle attività della coppia Ferragnez.

Nella didascalia delle sue immagini, Lucarelli riflette sull’anno 2024, definendolo “incredibilmente generoso”, e sostiene di essersi divertita. Questo contrasto tra i bilanci di Fedez e Lucarelli mette in evidenza le loro percezioni diverse della vita e delle esperienze recenti. Mentre Fedez si concentra sulle sue difficoltà e afferma la dura verità della presenza costante di Lucarelli, la giornalista mostra una visione più leggera e positiva, celebrando i momenti belli trascorsi durante l’anno. La dinamica tra i due continua a catturare l’attenzione del pubblico, contribuendo a generare chiacchiericcio e dibattito sui social media.