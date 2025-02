Fedez risponde a Corona riguardo Ferragni: ‘Ho commesso un errore’

Fedez ha recentemente parlato della controversia legata a Angelica Montini e sua moglie Chiara Ferragni attraverso alcune storie su Instagram. Secondo Fabrizio Corona, Fedez avrebbe tradito Chiara durante il loro matrimonio, rivelazione confermata anche dalla Ferragni. Dopo un lungo silenzio, il rapper ha deciso di esprimere la sua versione, affermando di voler chiudere questa storia.

Fedez ha smentito l’idea di voler lasciare Chiara nel giorno delle nozze per Angelica, definendola ridicola e affermando di aver scelto Chiara con convinzione. Ha raccontato di aver incontrato Montini pochi mesi prima del matrimonio, ma che si erano allontanati per concentrarsi sulle loro vite. Si è riavvicinato a lei in un momento di difficoltà personale, già quando il loro matrimonio attraversava crisi profonde.

Il rapper ha ammesso di aver commesso errori, specialmente nel condividere informazioni private con Corona durante un momento di debolezza, ma ha respinto le teorie del complotto. Fedez ha sottolineato che questi eventi danneggiano lui e Chiara, e ha espresso il desiderio di mettere un punto a questa situazione, dichiarando che la loro vita privata non deve diventare un pretesto per narrazioni mediatiche.

Alla fine, ha affermato di non voler più partecipare a questo tipo di spettacolo, scegliendo di concentrarsi su se stesso e sui suoi figli, sottolineando l’importanza della realtà rispetto al gossip.