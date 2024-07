Fedez ricoverato in ospedale lancia frecciatine velenose (che poi cancella) a Chiara Ferragni

Fedez è stato ricoverato in ospedale per l’ennesima volta, la causa? Un’altra emorragia interna. Per fortuna ora sta meglio ed è stato proprio lui a comunicarlo ai follower su Instagram: “Sono tipo dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne. Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna”.

Su Instagram però Fedez non ha solo aggiornato i suoi seguaci sulle sue condizioni di salute, ma ne ha approfittato anche per mandare una serie di frecciatine alla sua ex moglie.

Per primo ha pubblicato un testo di una canzone ancora in fase di sviluppo che sembra riferirsi proprio a lei: (“Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”); poi ne ha pubblicata un’altra – che ha immediatamente rimosso – ancor più velenosa: “Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale“.

L’allusione è ovviamente a questa storia realizzata da Chiara anni fa durante un ricovero di Fedez:



La storia sopra, come già detto, è durata molto poco sul profilo Instagram del rapper dato che l’ha rimossa dopo pochi minuti. Al suo posto ne ha messa un’altra, sempre rivolta a Chiara Ferragni, ma più generica. “Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna. E’ in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle“.