Fedez ricoverato d’urgenza: cosa è successo

Un colpo di scena inaspettato ha scosso il mondo della musica italiana. Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi dopo aver accusato un malore durante un volo verso la Puglia. L’annuncio è stato dato attraverso un messaggio postato sul profilo Instagram del rapper.

Nuovo ricovero per Fedez: si è sentito male durante il volo per Gallipoli

La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, suscitando preoccupazione tra i fan di Fedez. Il rapper, che si trovava in vacanza in Sardegna con i figli Leone e Vittoria prima del malore, aveva recentemente affrontato un altro grave problema di salute. Solo il mese scorso, l’11 luglio, Fedez era stato ricoverato a causa di un’emorragia interna. In seguito alla sua dimissione, aveva spiegato ai suoi follower di essere particolarmente vulnerabile a ulcere ed emorragie a causa dell’intervento chirurgico al pancreas subito nel marzo 2022.

In un video pubblicato sui social, Fedez aveva chiarito le ragioni del suo precedente ricovero:

“Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute visto che sto leggendo articoli online un po’.. un po’ totalmente basati su non so su cosa, addirittura parlano di un mio abuso di alcol o di droghe, che non è assolutamente così… Sono più, diciamo, fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti.

Nonostante il turbinio di preoccupazioni, il messaggio postato oggi ha portato un’ondata di solidarietà e affetto nei confronti del rapper. I fan si sono riversati sui social per esprimere il loro sostegno, con messaggi di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione.

La serata al Praja di Gallipoli, che avrebbe dovuto vedere Fedez come protagonista, si è dovuta inevitabilmente adattare all’assenza dell’artista, ma l’affetto e il sostegno dei fan non sono mancati. Nel frattempo, lo staff di Fedez ha promesso di tenere aggiornati i follower sulle condizioni di salute del rapper, che ora si trova sotto osservazione in attesa dei risultati delle analisi.

Al momento sembra che il rapper sia in dimissione e che le sue condizioni di salute siano stabili.

