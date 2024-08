Fedez ricoverato d’urgenza all’ospedale, la madre rivela cosa è successo al rapper

Era stata grande la preoccupazione per il rapper presso la sua famiglia e i suoi amici, oltre che per i tantissimi follower che lo seguono sui suoi canali social. Date le ultime dichiarazioni, sembra essersi risolta positivamente la disavventura che ha colpito Fedez nelle ultime 24 ore.

Il rapper era stato ricoverato d’urgenza ieri sera per cause inizialmente non specificate dal suo staff. Un messaggio aveva comunicato la sua impossibilità a partecipare a un evento proprio per motivi riguardanti la sua salute. L’annuncio aveva gettato nella preoccupazione e nella curiosità tutti i seguaci di Fedez. A chiarire la situazione è stata però Annamaria Berrinzaghi, madre del rapper.

Berrinzaghi, infatti, è intervenuta a una trasmissione di informazione radiofonica a Rtl 102.5 spiegando che il ricovero è stato causato da un’intossicazione alimentare dovuta ai funghi consumati nelle ore immediatamente precedenti dall’artista. Fedez deve essersi sentito molto male e per questo è dovuto andare all’ospedale, almeno stavolta senza che ci fossero problemi secondari e “misteriosi” a preoccupare tutti quanti i suoi fan. Dice la madre di Fedez:

Federico è stato ricoverato per un’intossicazione alimentare. Non c’è alcun legame con la sua malattia. Ha mangiato funghi.

A dirlo la madre in radio, evidentemente per placare le ansie intorno al rapper. Nella stessa intervista, Berrinzaghi ha rassicurato tutti aggiungendo che Fedez è stato dimesso alcune ore dopo essere arrivato in ospedale. Fortunatamente, dunque, non è stato nulla di grave. L’artista è già tornato a casa dopo aver ricevuto le cure necessarie.

Lo staff di Fedez aveva precedentemente pubblicato una nota sull’account Instagram di Federico Luci per spiegare i motivi della sua assenza all’evento previsto a Gallipoli, in Puglia. “Durante un volo verso Gallipoli, Federico si è sentito male. È stato soccorso da un’ambulanza all’aeroporto e attualmente è in attesa dei risultati,” si leggeva nel breve comunicato dell’entourage del rapper in una storia Instagram. Poco dopo, una nota dell’Asl di Brindisi ha confermato la versione di Berrinzaghi. Si legge: “Alle 22.29 è arrivato al Pronto soccorso del Perrino su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico, sottoposto a prelievo di sangue e trattato con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta”.