Fedez: “Relazione tossica, mai sopportato il suo ambiente”, poi svela cosa pensa delle frecciatine di Chiara

Fedez quando ha incontrato Chiara Ferragni, stando a quanto cantato nel suo ultimo singolo, ha fatto jackpot (!), ma col tempo la relazione sarebbe diventata tossica e con l’arrivo del pandoro gate tutto è andato allo sfracello.

Ospite di GrenBaud su Twitch, Fedez ha parlato della propria relazione con Chiara svelando apertamente di aver sempre mal sopportato tutto il suo “ambiente” fatto di amici, colleghi, famiglia. Non a caso dopo che l’ha lasciata ha anche defollowato tutti su Instagram.

“Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene“. E sugli amici / collaboratori di Ferragni, ha aggiunto: “Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza“.

“Relazione tossica, le frecciatine di Chiara? Mi divertirei a rispondere”

In merito alle frecciatine che via social gli manda Chiara Ferragni (come la foto fatta con la statua di Napoleone), il rapper ha risposto: “La reputo una cosa stupida, se non ci fossero i bambini di mezzo mi divertirei anche a rispondere“. Peccato che abbia già risposto a suon di musica. “Leone e Vittoria sono una ragione per vivere. Mi piacciono i miei bambini, essere papà non vuol dire che mi piacciono i bambini in generale. Tuo figlio è tuo figlio, è un pezzo di te“.

Altro che frecciatine e cose dette a mezza bocca, io voglio un documentario su questa rottura.