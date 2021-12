Nel documentario The Ferragnez su Prime non ci sono soltanto attimi di vita quotidiana di Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria, ma anche momenti più intensi e inaspettati. Uno di questi è certamente la confessione del rapper alla sua terapista. In una delle prime puntate Federico ha svelato l’origine della sua paura di perdere il controllo, che ha condizionato in modo evidente il suo modo di affrontare la vita. Da piccolo mr Ferragnez andava da un dentista ped0fil0. Il cantante e i suoi genitori non si sono mai accorti di nulla, però adesso Fedez ricorda che per fare le lastre il medico gli infilava la coperta di piombo sotto le mutande.

Dal nulla il dentista è sparito, i genitori dell’artista cercavano di prendere nuovi appuntamenti, ma nessuno rispondeva al telefono. Guardando il tg la mamma e il papà di Fedez hanno scoperto la verità sul dottore, che nel frattempo si era tolto la vita. Una storia drammatica, che ha influenzato la vita del marito di Chiara Ferragni.

Ma la storia di fedez del dentista…sono scioccata… #TheFerragnezLaSerie — Ema-il🌨️ (@_adocchichiusi) December 10, 2021

La parte che più mi ha colpito di #TheFerragnezLaSerie è stato quando Fedez ha raccontato l’episodio del dentista e di come anche questo ha influito e condizionato la percezione di sé e l’ossessione di perdere il controllo e molto altro..Non riesco a togliermelo dalla testa — Coraline (@___Coraline) December 11, 2021

Fedez e la confessione a The Ferragnez.

“Da piccolo sono successe delle cose in cui non avevo il controllo delle situazioni. Questo ha portato la mia psiche alla paura, alla paranoia ossessiva di perdere il controllo. Io avevo un dentista pedofilo. Ero piccolo andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta di piombo sopra le mutande dei bambini? A me la metteva sotto. Non è che ho subito violenze pesanti, ma sono rimasto molto scosso dalla scoperta. […] A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista e lui non c’era. Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un ped0fil0. Da lì a poco questa persona si è tolta la vita. Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante. Ma ero un bambino che non avevo il controllo sulla situazione, in cui un altro prevarica su di lui”.