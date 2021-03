Fedez, lo scorso 31 gennaio, ha pubblicato per errore su Instagram un video delle prove del pezzo sanremese con l’audio. Una gaffe (rimossa pochi minuti dopo) che gli è quasi costata la squalifica dal Festival di Sanremo, dato che il regolamento della kermesse canora vuole che ogni canzone sia totalmente inedita al grande pubblico.

Ospite a Radio2, Fedez ha così raccontato com’è nato quell’errore che ha causato lo spoiler e che lo ha mandato in profonda crisi dato che, come confessato, ha pianto come un pazzo.

“Io dico a Chiara: “Amore, fammi fare questa cosa. Ci vuole del tempo perché devo stare molto attento”. Lei fa: “No, no, muoviti perché siamo in ritardo”. Non sto dicendo che è colpa di Chiara. Io sto raccontando la storia, non sto dicendo che è colpa di Chiara. Sono i fatti. Non mi accorgo, mentre monto il video, che un pezzettino di sei secondi era rimasto attaccato, perché era piccolino, quindi non lo vedevo.

Allora cosa succede, mia moglie vede il pezzo di Leo – io l’avevo stoppato e non sapevo cosa c’era alla fine – e mi dice: “Che bello, mettilo come post”. Questo mentre stiamo uscendo di casa. Io lo pubblico, entriamo in ascensore che non prende ma ti fa vedere il video caricato anche se non prende… Quindi ero in ascensore e indovina dove stava andando l’ascensore? In garage dove non prende niente. Un misto di sfighe incredibile e ho detto: “Doveva succedere per forza”. Il tempo che dal garage ritorno su è passato un minuto… basta. Io ero disperato, piangevo come un pazzo”.