Fedez, quando le nipoti di Emanuela Orlandi andarono a X Factor e lo conquistarono

In questi giorni è esplosa una polemica in merito alle frasi che Fedez ha fatto su Emanuela Orlandi. Un black humor decisamente mal riuscito che è costato al rapper una chiamata di scuse a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela.

“Fedez mi ha chiamato e si è scusato di questa cosa” – ha rivelato Pietro a MOW Mag – “Poteva anche non farlo, ho apprezzato che mi abbia chiamato. Mi ha detto che non voleva essere irrispettoso, ha capito di aver sbagliato. Io in quel momento c’ero rimasto male. In questi anni ho sentito talmente tante cose brutte che questa di Fedez passa così. Lui si è dispiaciuto della cosa e fine. Ieri mi sono arrivate così tante richieste di un commento che ho pensato ‘perché queste richieste non mi sono arrivate quando Ratzinger ha detto che sarebbe disposto al magistrato Capalbio che era disposto a dare i resti di Emanuela. […] Ha dedicato un’ora ad Emanuela, quindi l’ho ringraziato. Lui parla ai giovani”.

Oltre la battuta sul fatto che alla fine la Orlandi “non è mai stata trovata”, Fedez ha ironizzato anche sulla frase che pronunciò Papa Francesco che disse “Emanuela sta in cielo”. “Papa Francesco ha detto questa frase, Emanuela è in cielo, questo fa pensare evidentemente che sia mancata“, ha detto Gianluigi Nuzzi durante il podcast, dando il là a Fedez per la sua battuta: “O che faccia la pilota“.

Fedez e Orlandi, il loro incontro in tv nel 2016

Il caso è stato chiuso con le scuse da parte del rapper e il perdono da parte di Orlandi, ma proprio ieri TvBlog ha ripescato un loro incontro che risale al 2016. Un incontro avvenuto in tv, quando Pietro Orlandi accompagnò le sue tre figlie ai provini di X Factor.

Quando le tre ragazze si presentarono non specificarono di essere le nipoti di Emanuela Orlandi. Di fatto la loro storia non è mai stata conosciuta. Nonostante Rebecca, Elettra e Salomè (che si presentarono ai casting con il nome Coraline sulle note di Shoots and Ladders dei Korn), conquistarono quattro sì, il loro percorso si fermò ai BootCamp per volere del giudice Alvaro Soler.

Le Coraline hanno fatto fangirlare persino #ManuelAgnelli! #XF10 — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 29, 2016