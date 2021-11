In attesa del suo album Disumano, in uscita il prossimo 26 novembre, Fedez oggi ha pubblicato il nuovo singolo Morire Morire. Anni luce lontano dalle sonorità di Mille, Meglio del Cinema o Bella Storia, questo pezzo piacerà sicuramente a chi ha apprezzato vecchi lavori del rapper come Veleno per Topic. Ma la parte più bella di questo progetto è senza ombra di dubbio il video musicale (per la regia di Daniele Bagolin), uno dei più belli di Fedez, una sorta di evil Magnifico.

"guarda cosa mi fai fare" fedez reputation era?

Disumano Il mio nuovo album

Fuori il 26 Novembre 💅🏻

Disumano, la tracklist.

Morire morire

Stupido stupido

Bella storia

Sapore (con Tedua)

Bimbi per strada (Children)

Vittoria

Guarda cosa mi fai fare

Meglio del cinema

Vecchio (con Dargen D’amico)

Mille (con Achille Lauro e Orietta Berti)

Fuori dai guai (con Cara)

Notte brava

Le madri degli altri (con Tananai)

Problemi con tutti (Giuda)

Un giorno in pretura

La cassa spinge 2021 (con Crookers, MYss Keta, D’Argen D’Amico)

Fede e Speranza (con Speranza)

Chiamami per nome (con Francesco Michielin)

Leggeri leggeri

Fedez, Morire morire: il testo.

Esci, mi hai detto: “Esci”

Come se non li sapessi i miei difetti

Cresci, mi hai detto: “Cresci”

Tacco alto e piedi freddi, mi calpesti

Non vedi l’ora che io vada in tour

Ma poi mi richiami e ne vuoi di più

Come gli immobili del Vaticano

E i miei piccoli errori di gioventù

Anche se ho smesso con tutto già da qualche anno

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Medicinali, compressi

‘Sti ragazzini quando gli va bene sono depressi

Del resto non hanno mai avuto le notti ai concerti

Mi ricordo la notte che hai detto: “Dolcetto o scherzetto?”

E io che pensavo soltanto a riempirti come un palazzetto, va bene lo ammetto

Sei più di un giochetto, sei cento per cento

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan