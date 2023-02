Fedez pubblica una storia per Chiara, poi la rimuove

Fedez poco fa ha pubblicato su Instagram una storia dedicata – probabilmente – a Chiara Ferragni, che ha poi rimosso pochi minuti dopo. Nella storia c’era una dedica con un gioco di parole: “Tu la mia calamita, io la tua calamità“.

Ad oggi non si hanno notizie in merito alla loro relazione, l’unica certezza è che quando sono stati immortalati a Milano il giorno di San Valentino NON erano diretti in nessuno studio legale.

Fedez e Chiara, la notizia dello studio legale

Cosa era successo? Sul web qualche giorno fa si è estesa a macchia d’olio una notizia lanciata da Amedeo Venza e Deianira Marzano e ripresa da molti: Fedez e Chiara erano davanti il portone di un noto studio legale divorzista. “Dove c’è la luce rossa c’è uno studio legale” – ha scritto Venza che, difronte alla smentita da parte di una follower, ha aggiunto: “La persona che mi ha scritto è una persona conosciuta. Ha lavorato in un disco con Fedez quindi fonte super attendibile“. Notizia ripresa anche da Deianira Marzano che sempre su IG ha condiviso un messaggio privato ricevuto: “Chiara Ferragni e Fedez per le carte per la separazione, ufficiale, studio legale”.