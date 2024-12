Fedez, primo Natale senza Chiara Ferragni e i figli: ecco dove trascorrerà le vacanze in un posto di lusso

Fedez ha recentemente attirato l’attenzione dei media per la sua fuga ai Caraibi, seguendo la partecipazione al programma Sarà Sanremo e diverse polemiche relative alla sua salute. Il rapper ha chiarito che si trova in un buon momento mentale, lontano da trattamenti farmacologici, e ha deciso di trascorrere il suo primo Natale da divorziato a Saint Barth, una famosa isola delle Antille Francesi. Questo Natale è significativo per Fedez, poiché è il primo che trascorre lontano dai suoi figli, Vittoria e Leone, rimasti in Italia con l’ex moglie Chiara Ferragni. Dopo un anno difficile legato alla separazione, Fedez ha scelto di allontanarsi dalla routine quotidiana.

Durante il viaggio, che ha documentato su Instagram con foto e video, il rapper è partito con un jet privato, per poi salire su un piccolo ultraleggero, esprimendo nervosismo riguardo al volo e dichiarando: “Ci stiamo cacando sotto”. Questo tono apparentemente leggero contrasta con l’importanza del momento, creando un mix di emozioni.

Fedez è arrivato a Saint Barth accompagnato da amici, e le immagini sui social mostrano anche la presenza di alcune ragazze, una delle quali potrebbe essere una nuova conoscenza. Il gruppo ha scelto di soggiornare in una lussuosa villa con piscina a sfioro, affacciata su una delle splendide spiagge dell’isola. Questo eccesso di lusso riflette il suo stile di vita e la sua volontà di svagarsi dopo un periodo impegnativo. La villa si trova in una delle zone più ambite di Saint Barth ed è affittata a tariffe elevate, suggerendo che Fedez e i suoi amici potrebbero rimanere in questo luogo fino ai primi giorni di gennaio, godendosi la privacy e la bellezza tropicale.

Un elemento interessante di questo viaggio è l’assenza della storica assistente di Fedez, Eleonora Sesana. Fonti vicine al rapper hanno rivelato che i due hanno avuto una discussione significativa prima della sua apparizione a Sarà Sanremo e che ci sono stati contrasti anche dopo. La tensione è aumentata al punto che Fedez ha lasciato Eleonora in un autogrill durante il ritorno a Milano. Questo conflitto sembra aver influenzato la dinamica del viaggio, aggiungendo ulteriore complessità alla situazione del rapper in questo periodo di transizione.