Fedez preoccupa i fan alla sfilata di Sanremo 2025: l’allerta per i suoi occhi

Alla vigilia del Festival di Sanremo, Fedez ha attirato l’attenzione per le sue pupille dilatate durante la sfilata sul green carpet. I social si sono scatenati con ironie e preoccupazioni sulla sua salute, mentre Fedez ha confermato di sentirsi bene e di essere concentrato sulle prove. L’edizione 2025 del red carpet ha offerto l’occasione per scoprire i look degli artisti in gara, ma Fedez è stato il protagonista principale a causa del suo sguardo particolare e “spiritato”.

Su Twitter e Instagram sono emerse varie teorie, alcune suggerendo l’uso di colliri o lenti a contatto, altre accusando una possibile associazione con l’uso di sostanze stupefacenti. Non sono mancati i commenti preoccupati sulle sue condizioni fisiche e mentali, soprattutto dopo la separazione da Chiara Ferragni e le speculazioni alimentate da Fabrizio Corona.

Fedez ha parlato del suo stato psicofisico in un’intervista a Radio Italia, dichiarando di stare molto bene e di essere impegnato in intense prove in vista dell’esibizione. Ha espresso la speranza di vivere un Festival più sereno, dopo un’esperienza non facile in passato. In un precedente evento, “Sarà Sanremo”, Fedez si era presentato con un aspetto provato, alimentando dubbi sul suo benessere, ma si è poi rassicurato i fan.

Il rapper presenterà a Sanremo 2025 il brano “Battito”, che rappresenta una metafora in cui l’amore si intreccia con la depressione.