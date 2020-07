“Fare silenzio ogni tanto non fa male”. Sono le parole di Fedez in un tweet sul tema del covid. Nella giornata caratterizzata da un convegno andato in scena al Senato, il rapper interviene postando un messaggio. “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh”, scrive Fedez, che pubblica la foto con il giovane sottoposto ad un trapianto di polmoni. Nessun riferimento esplicito agli interventi e alle considerazioni espresse durante il convegno.

Fonte